Так получилось, что после провального июня в российском прокате сейчас будут одновременно идти три лучших летних блокбастера 2017 года. После нового "Человека-Паука" и третьей "Планеты обезьян" до кинотеатров добралась военная драма "Дюнкерк" Кристофера Нолана — человека, который пользуется в России огромной популярностью. Рассказываем, что смотреть на этой неделе в кино.
"Дюнкерк"
Режиссер — Кристофер Нолан
В ролях: Том Харди, Марк Райлэнс, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана
Кристофер Нолан имеет культовую славу. На его счету трилогия о Бэтмене, "Начало", "Интерстеллар", "Помни." "Дюнкерк" — третий фильм режиссера, снятый по его собственному сценарию. В основе сюжета лежит реальная история чудесного спасения более 300 тысяч солдат в начале Второй мировой войны. Тогда солдаты британских, бельгийских, канадских и французских войск оказались в окружении немецкой армии на пляже у города Дюнкерка. В фильме события будут показаны с трех точек зрения. В главных ролях сплошные звезды, но все они делят равноценно экранное время. К слову, "Дюнкерк" будет идти всего 104 минуты – для Нолана это короткометражка. Критики уже в восторге от картины и написали ей 98% положительных рецензий. Впрочем, многие отмечают, что от "Дюнкерка" не стоит ждать откровенности и брутальности, как от "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга или "По соображениям совести" Мэла Гибсона. Кстати, на "Дюнкерк" лучше идти в IMAX. Лента снималась на специальную 70-миллиметровую пленку.
"Ужас Амитивилля: Пробуждение"
Режиссер – Франк Халфун
В ролях: Дженнифер Джейсон Ли
Первый из фильмов про Амитивилль, снятый по оригинальному сценарию. Без Райана Рейнольдса, зато с Дженнифер Джейсон Ли, которая восхитила всех прошлогодней ролью в "Омерзительной восьмерке". В центре сюжета — мать-одиночка, которая переезжает с тремя детьми в загадочный дом, не подозревая о кровавом прошлом нового жилища.
Также на этой неделе выходит в прокат комедия "Безумные соседи" с Кристианом Клавье и боевик "Овердрайв".
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