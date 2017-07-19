Фото: instagram.com/irinanelson/

Награждение певицы Ирины Нельсон, которая ранее была вокалисткой поп-группы Reflex, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" всколыхнуло отечественное интернет-пространство.

О получении высокой награды сама исполнительница высказалась на своей странице в Instagram. "Я благодарю всех за такое единодушное мнение, что эту награду я действительно заслужила! Что мое более 20-летнее творчество не осталось незамеченным. Я начинала как сольная певица в эстрадном проекте, потом стала создателем и лидером ультрамодной группы "Рефлекс", и сейчас, несмотря на загруженный гастрольный график, я начала работу над новым социальным проектом, направленным на оздоровление нашей нации", — написала Ирина Нельсон.

Также она рассказала, что награду ей вручили в Екатерининском дворце Кремля. "Я искренне люблю свое Отечество и определенно верю в Самое Светлое Будущее и Всем Нам вместе желаю Этого!" - резюмировала певица.

Мнения же пользователей сети на эту заметку и сам факт награждения Ирины Нельсон разделились. Многие от души поздравили исполнительницу с получением медали, а многие, напротив, выразили бурный протест.

"Вы же вроде за границу умотали. Так какого фига вам здесь орден дают? И вообще, даже там все куплено. Ужас", — негодует в комментариях к посту некий рассерженный гражданин.

"Очень печально, но именно после таких непонятных награждений такими вроде бы великими и значимыми наградами они теряют свою ценность и значимость в глазах людей", — добавляет еще один комментатор.

"Жуть!", "Такое ощущение, что их раздают как на базаре", "Мадам, и за что это вам такую награду дали?", "Я в шоке! Всем, кому ни попадя, раздают!" - подключаются к обсуждению вопроса другие пользователи сети.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане: за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности. Также эту награду присваивают за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги во время прохождения военной службы; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.