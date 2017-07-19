Фото: instagram.com/irinanelson/
Награждение певицы Ирины Нельсон, которая ранее была вокалисткой поп-группы Reflex, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" всколыхнуло отечественное интернет-пространство.
О получении высокой награды сама исполнительница высказалась на своей странице в Instagram. "Я благодарю всех за такое единодушное мнение, что эту награду я действительно заслужила! Что мое более 20-летнее творчество не осталось незамеченным. Я начинала как сольная певица в эстрадном проекте, потом стала создателем и лидером ультрамодной группы "Рефлекс", и сейчас, несмотря на загруженный гастрольный график, я начала работу над новым социальным проектом, направленным на оздоровление нашей нации", — написала Ирина Нельсон.
Также она рассказала, что награду ей вручили в Екатерининском дворце Кремля. "Я искренне люблю свое Отечество и определенно верю в Самое Светлое Будущее и Всем Нам вместе желаю Этого!" - резюмировала певица.
Мнения же пользователей сети на эту заметку и сам факт награждения Ирины Нельсон разделились. Многие от души поздравили исполнительницу с получением медали, а многие, напротив, выразили бурный протест.
"Вы же вроде за границу умотали. Так какого фига вам здесь орден дают? И вообще, даже там все куплено. Ужас", — негодует в комментариях к посту некий рассерженный гражданин.
"Очень печально, но именно после таких непонятных награждений такими вроде бы великими и значимыми наградами они теряют свою ценность и значимость в глазах людей", — добавляет еще один комментатор.
"Жуть!", "Такое ощущение, что их раздают как на базаре", "Мадам, и за что это вам такую награду дали?", "Я в шоке! Всем, кому ни попадя, раздают!" - подключаются к обсуждению вопроса другие пользователи сети.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане: за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности. Также эту награду присваивают за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги во время прохождения военной службы; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.
Комментарии
Нормальная певица. Хорошо поет.Сосала бы-лучше бы орала.
Эти медальки на базаре кучками продают, ибо цена им пятак.
В 2017 году медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» законодательно поощряется материально таким образом:
для медали ордена 1-й степени действует ежемесячная выплата 15 050 рублей, что составляет 415% от обычной социальной пенсии;
для владельцев 2-й степени, а также 3-4 степеней положена выплата 11 968,14 рубля (330% социальной пенсии, утвержденной в России в 2017 году).
Эти суммы подлежат ежегодной индексации с учетом показателей инфляции и изменения курса рубля. Вопросы вызывают льготы, они могут действовать далеко не везде:
50%-ная скидка при оплате коммунальных платежей;
льготный проезд в общественном транспорте, электричках, курсирующих в пригороде;
компенсация расходов на телефонную связь.
У нас во власти полоумные? Сердюкову Путин Героя за что дал, за то, что он вор?
А нельсон что за деятель? Тогда надо "Руки вверх" наградить, подростки к ним толпами прут, гораздо больше, чем к Ирине. С какой падлой спит, та и подписала награду.