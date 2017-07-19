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144 объекта госимущества хотят приватизировать в Алтайском крае за два года

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Программа приватизации имущества, находящегося в собственности региона, будет утверждена по новым правилам

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

144 объекта государственного имущества будет в новом плане приватизации в Алтайском крае на 2018 — 2020 годы. Документ рассмотрели на заседании регионального правительства в среду, 19 июля. Утвержден он будет после внесения нескольких поправок. До этого момента план утверждали депутаты краевого парламента, пока сами не лишили себя этой возможности.

"В проект вошли 144 объекта (42 новых и 104 нереализованных с прошлых лет — прим. ред.). Это здания, сооружения, нежилые помещения", — сообщила министр имущественных отношений региона Людмила Сорокина.

Людмила Сорокина подчеркнула, что это неликвидное и неиспользуемое имущество в плохом состоянии, затраты на содержание которого в основном несоизмеримо выше, чем планируемая выгода. Большинство объектов имеют нулевую остаточную стоимость.

Какую сумму планируют выручить алтайские власти от приватизации, Людмила Сорокина не сообщила, отметив лишь, что это более 300 млн.

Но подчеркнем, что продается далеко не все имущество. Так, за первые полгода 2017-го было назначено 22 аукциона с 63 лотами. Из них состоялись аукционы только по 10 лотам, остальные признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Было продано 53 объекта недвижимости и 10 земельных участков под ними на сумму 62,3 миллиона рублей.

Министр имущества напомнила, что в 2013 году в прогнозный план приватизации было включено 19 объектов недвижимости, в 2015 году – 84, в 2017 году – 106.

В плане на 2018 — 2020 годы есть краевые государственные унитарные предприятия, которые планируется преобразовать в непубличные акционерные общества. Это шесть предприятий дорожного хозяйства ("Центральное ДСУ", "Северо-Западное ДСУ", "Юго-Западное ДСУ", "Северо-Восточное ДСУ", "Южное ДСУ", "Юго-Восточное ДСУ") и одно предприятие Алтайкомсвязи ("Бийская типография "Катунь"). Непосредственно дороги в состав приватизируемого имущества не входят.

В плане несколько предприятий с пакетами акций и долей Алтайского края. Это миноритарный пакет АО "Востоковит" (17,2% акций в собственности у Алтайского края), а также доли региона (24/100 долей) в уставном капитале ООО "Газпром газораспределение Барнаул".

Также планируется приватизировать 25 комплексных объектов: это 42 здания и сооружения, два воздушных судна Ан-2. Они будут приватизированы путем продажи на аукционе. А два из них — объекты культурного наследия — будут проданы на конкурсе.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил на заседании, что для краевой власти работа по прогнозному плану — это не формальный вопрос.

"Это не сокращения объема имущества и имущественных трат, не просто источник пополнения бюджета, а вопрос качественной трансформации и более эффективного использования имеющихся ресурсов. Мы хотим не просто продать абы как абы кому, а сделать так, чтобы мы увидели эту собственность в руках эффективного управленца, который выстроит экономическую деятельность с максимальной пользой и для собственного бизнеса, и для общественных интересов", — сказал губернатор.

Добавим, что до мая 2017 года прогнозный план утверждали депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания. На сессии в апреле депутаты приняли изменения в закон, по которым эта обязанность возлагается на региональное правительство. За выступили только депутаты "Единой России", фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" потерю такого права не приветствовали. Но в АКЗС у "ЕР" большинство, так что законопроект правительства был принят.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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