Я благодарю всех, за такое единодушное мнение, что эту награду я действительно заслужила! Что мое, более 20-летнее творчество не осталось незамеченным. Я начинала как сольная певица в эстрадном проекте, потом стала создателем и лидером ультрамодной группы #Рефлекс и сейчас, несмотря на загруженный гастрольный график, я начала работу над новым социальным проектом, направленным на оздоровление нашей нации. И вот 2 дня назад, стоя в Екатерининском дворце Кремля, среди почтенных и уважаемых людей, я, единственная девушка из шоу-бизнеса, которой вручали эту медаль Ордена "Заслуги перед Отечеством" второй степени, до конца ещё не осознав значения этого события и просто благодарила Судьбу за свершившийся факт. Я искренне люблю своё Отечество, и определенно верю в Самое Светлое Будущее и Всем Нам вместе желаю Этого!!! #Москва #Кремль #ПроектLife108 #СоциальныйПроект #ЗОЖ #Президент #Путин #АдминистрацияПрезидента #ВайноАнтонЭдуардович #Медаль #Орден #Награда #Певица #ИринаНельсон #ВячеславТюрин #Государство #Россия #Отечество #Награждение

