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"За какие заслуги?": Запашный и общественность о награде Ирины Нельсон

, ИА "Амител"
"Это перебор!", "За что?": соцсети обсуждают награждение Ирины Нельсон медалью "За заслуги перед Отечеством"

Фото: 10na10.ru

Экс-певицу поп-группы Reflex Ирину Нельсон 10 июля наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Певица получила медаль "за высокий профессионализм, многолетнюю артистическую деятельность, богатейший накопленный опыт и большой личный вклад в развитие молодежи, популяризацию образа доброты и романтики, активную жизненную позицию, продвижение принципов ненасилия и безупречную репутацию".

Нельсон тут же поделилась радостной новостью в своем Instagram.

 

Я благодарю всех, за такое единодушное мнение, что эту награду я действительно заслужила! Что мое, более 20-летнее творчество не осталось незамеченным. Я начинала как сольная певица в эстрадном проекте, потом стала создателем и лидером ультрамодной группы #Рефлекс и сейчас, несмотря на загруженный гастрольный график, я начала работу над новым социальным проектом, направленным на оздоровление нашей нации. И вот 2 дня назад, стоя в Екатерининском дворце Кремля, среди почтенных и уважаемых людей, я, единственная девушка из шоу-бизнеса, которой вручали эту медаль Ордена "Заслуги перед Отечеством" второй степени, до конца ещё не осознав значения этого события и просто благодарила Судьбу за свершившийся факт. Я искренне люблю своё Отечество, и определенно верю в Самое Светлое Будущее и Всем Нам вместе желаю Этого!!! #Москва #Кремль #ПроектLife108 #СоциальныйПроект #ЗОЖ #Президент #Путин #АдминистрацияПрезидента #ВайноАнтонЭдуардович #Медаль #Орден #Награда #Певица #ИринаНельсон #ВячеславТюрин #Государство #Россия #Отечество #Награждение

A post shared by Ирина Нельсон Irene Nelson (@irinanelson) on

Со стороны общественности такое награждение вызвало недоумение и шквал критики в социальных сетях. Среди тех, кто не нашел ответа на вопрос, за что награда, – известный дрессировщик Эдгард Запашный, высказавшийся по данной теме в своем Instagram:

"Когда ты и твои коллеги пашут как лошади годами и в некоторой степени для того, чтобы когда-нибудь стоять перед Президентом и, гордясь собой и своей проделанной работой, получить достойную награду, то в это время вот такие "певицы" вдруг получают Орден, да ещё и второй степени. Признаюсь, что меньше работать после такого не хочется, но уже и не хочется, чтобы когда-нибудь и твоё имя стало в один ряд с такой вот "певицей"! <…> Друзья, есть вещи, которые называются перебором, и это именно тот самый случай!"

Фото: Wmj.ru

"Правильно сказал!", "Согласна с Запашным и всеми теми, кто с ним согласен!" - поддерживают пользователи соцсетей известного дрессировщика и недоумевают, "за какие такие заслуги Нельсон получила награду".

Среди тех, кто уважает творчество певицы, также нашлись те, кто не смог понять, "за что же медаль".

Некоторые пользователи восприняли новость о награждении Ирины Нельсон как шутку и огорчились, узнав обратное, отметив, что такое награждение снижает статус самой медали.

Другие расценили всю эту историю как пиар-ход.

Есть среди комментаторов и те, кто посчитал такую негативную реакцию большинства обычной завистью, а Запашному посоветовали посмотреть на свою трудовую деятельность.

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Комментарии

19.07.2017 13:30
- гость -

видать есть у нее незримые таланты, просто мы об этом не знаем...

0  0
19.07.2017 13:36
- гость -

вот такие "певицы" вдруг получают Орден, да ещё и второй степени.

-вообще-то не орден, а медаль ордена/
награждение идет по возрастающей-медаль ордена 2ст -далее медаль ордена 1 ст. потом Орден За Заслуги перед Отечеством 4 степени и так далее. до 1 степени. но очень часто принцип и последовательность нарушается. зайдите почитайте кто полные кавалеры награды -как правило люди богемы и искусства (Зельдин Кобзон и т д..
теперь представьте что должен сделать колхозник или работяга на стройке или заводе что-бы его нагадили хотя-бы орденом 4 степени.

0  0
19.07.2017 13:41
гость

а вы бы смогли в свои 50 выглядеть на 25. явно не за песни и танцы наградили.

0  0
19.07.2017 13:41
- гость -

Страна идиотов...уже "поющие трусы" на пьедестал возводим , выдавая медальки!

0  0
19.07.2017 14:02
- гость -

от Кобзона руки уберите, но как раз заслужил

0  0
19.07.2017 14:08
- гость -

19.07.2017 13:30
- гость -
видать есть у нее незримые таланты, просто мы об этом не знаем...

говори как есть.....насос.....Алаааа

0  0
19.07.2017 14:13
Массаж мозга

Посмотрел других кавалеров...
Александр Ткачёв, Константин Эрнст...
У Мутко 3-ей степени... он тоже наверное обиделся)
Запашному заслуженного артиста дали в 23 года... не рано?
Они там все увешаны медальками, получают льготы и доплаты из бюджета - нашего общего кармана.
Вспоммнается ЧиЖ: "А не спеть ли мне песню.... и всю жизнь получать..."

0  0
19.07.2017 14:15
- гость -

говори как есть....

рот у нее широкий

0  0
19.07.2017 14:17
Lily

Да,куда катимся... у моего папы есть такая награда,только он 50!!! лет работает на благо людей и края.

0  0
19.07.2017 14:20
- гость -



- гость -


от Кобзона руки уберите, но как раз заслужил
-к нему руки и не протягивают..
канеш заслужил ,петь за бесплатно у нужных судей.

0  0
19.07.2017 14:37
888

Наградили Ирину за концерты в Сирии.

0  0
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