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Начальник Усть-Коксинского отделения полиции задержан по подозрению в превышении должностных полномочий в Республике Алтай, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Согласно версии СКР, в апреле этого года офицер полиции дал незаконное указание своим подчиненным задержать двух местных жительниц и доставить их в отделение полиции.
"Несмотря на отсутствие законных оснований, девушки были задержаны и водворены в помещение для задержанных, где находились не менее пяти часов", — констатируют в ведомстве.
Задержание подозреваемого было произведено 19 июля в здании МВД по Республике Алтай.
В СКР уточняют, что подозреваемый оказывал активное противодействие, а также давил на свидетелей и потерпевших.
Расследование продолжается, силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.
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