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Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

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Онищенко предложил приостановить продажу спиннеров в России

, ИА "Амител"
По мнению Онищенко, необходимо тщательно изучить влияние этой игрушки на детскую психику. А что думаете вы?

Фото: Polit.info

О возможности приостановить в России продажи новомодной игрушки – спиннера – заявил бывший глава Роспотребнадзора, первый  зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Как пишут "Известия", Онищенко подчеркнул, что необходимо изучить влияние этой игрушки на детскую психику.

"Надо разобраться, может, даже приостановить их использование и продажу. Хотя я представляю, какой международный вой раздастся в ответ на такие предложения", — цитирует издание слова Онищенко.

Он сообщил, что ему поступают массовые жалобы от родителей, по мнению которых игрушки негативно влияют на здоровье детей. При этом бывший глава Роспотребнадзора напомнил, что значение имеет не только материал, из которого изготовлена игрушка, но и ее воспитательный эффект, который она оказывает на ребенка, и что раньше надзорные органы обращали повышенное внимание детским игрушкам.

"Что касается спиннеров, когда это превратилось в явление, которое уже волнует даже непрофессионалов, а государство при этом сохраняет олимпийское спокойствие — в этом вся и беда", — отметил зампред.

Напомним, 18 июля Роспотребнадзор сообщил о намерении привлечь ученых к изучению влияния спиннеров на здоровье и психику детей.

А вы поддерживаете предложение Онищенко?

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Комментарии

19.07.2017 13:49
- гость -

Всегда знал что это игрушка для идиотов. Но... если хотят запретить, возьму две. Нет три.

0  0
19.07.2017 13:53
- гость -

Давайте введем в программу школьной физики изучение принципов его действия! Уверен, число зависимых резко упадет, но хоть некоторые будут знать основы механики.

0  0
19.07.2017 13:59
- гость -

пипец! у нас государству лишь бы запретить! давайте все игрушки запретим! деревянные оставим, все остальное вредно! Карательная машина с ускоряющейся скоростью печатает запреты! скоро нужно будет у Онищенко спрашивать: как в туалет ходить разрешенным способом!

0  0
19.07.2017 14:02
Гость

Совсем недавно писали о мальчике, который полностью лишился глаза из-за спиннера.

0  0
19.07.2017 14:08
4ugun

Их и так забудут как пакемонов через пару месяцев.

0  0
19.07.2017 14:11
Элвис

"необходимо тщательно изучить влияние этой игрушки на детскую психику" - так ИЗУЧАЙ!!!! Онищенко полностью дискредитировал себя использовав в свое время "Роспотребнадзор" в ЧИСТО политических целях.

0  0
19.07.2017 14:13
- гость -

19.07.2017 13:53
- гость -
Полностью согласен. А вот по Онищенко - иногда создаётся впечатление что ему приплачивают за популяризацию вещей, которые он якобы требует запретить.

0  0
19.07.2017 14:14
- гость -

лишиться глаза из за спиннера? это как и , самое главное, зачем его в глаз пихать то???
если дите пихает все куда не попадя- давайте запрещать....
у некоторых шампуни находят в задних проходах - давайте запрещать
Анищенко решил напомнить о себе? а то забыли старичка...других вопросов у комитета по образованию и науке нет в стране? все хорошо? а спиннер виноват...смешно, ей богу

0  0
19.07.2017 14:17
- гость -


19.07.2017 14:02
Гость


Я сам на прошлой неделе был в травмпункте с растяжением голеностопа. И видел там двух пацанов с переломами пальцев. Спинеры крутили.

0  0
19.07.2017 14:20
Мадам

Может кто еще помнит Кубик Рубика... Ведь все это мерзкое исчадие ада повально вертели, даже в транспорте. Меня одно только это скрежетание шарниров приводило в бешенство! А теперь где он?

0  0
19.07.2017 14:29
- гость -

Думаю, оголтелая государственная и церковная пропаганда действует на детскую психику с гораздо большим разрушительным эффектом.

0  0
19.07.2017 14:33
Мадаме

Кубик Рубика - это довольно интересная головоломка, решить ее далеко не каждый мог. Мозги как-то развивал.

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