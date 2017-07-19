Фото: damaglamura.com
Список самых популярных алтайских продуктов за последние полгода назвали в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
В течение первых шести месяцев 2017-го лидерами производства на Алтае оказались масла растительные, сухое молоко и сливки, а также крупа, зерновые для завтрака, минеральные воды и мороженое.
Производство пищевой продукции по итогам полугодия выросло на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016-го, а напитков — на 2,6%.
Если говорить отдельно о том, что пользуется наибольшей популярностью из алтайских продуктов в летнее время, то по объективным причинам это мороженое, сухие завтраки и минералка.
Показательно, что в целом за полгода производство мороженого на Алтае выросло на 33,3%, а минералки — на 7,6%.
В профильном управлении добавляют, что в этом году Алтайский край занимает первое место по производству сливочного масла в России. Прошлогодние показатели в данном случае выросли на 5,4%.
Одновременно с этим регион остается лидером по выпуску сухого молока и сливок в Сибирском федеральном округе с приростом 47%.
Комментарии