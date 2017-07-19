Мэр Омска Вячеслав Двораковский подал заявление об отставке, пишет "Коммерсантъ-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Вопрос был вынесен на рассмотрение горсовета. "На данный момент депутаты не приняли решение по этому вопросу. Вся информация по этому поводу будет доступна после завершения заседания", — сообщили изданию.
Ранее сообщалось, что полномочия действующего мэра Двораковского, которые истекли 11 июля, будут продлены до тех пор, пока не будет избран новый градоначальник. Комиссия по выборам мэра Омска назначила старт избирательной кампании на 2 октября. В этот день начнется прием документов от желающих побороться за кресло мэра.
Второй этап — регистрация кандидатов — пройдет на заседании комиссии 3 ноября. Третий этап - собеседование с кандидатами - назначен на 17 ноября. Утверждать мэра будет уже новый состав горсовета, выборы которого пройдут 10 сентября.
В начале июля прокуратура Омской области сообщила итоги проверки начисления премий Двораковскому. Выяснилось, что премии мэра составляют половину его зарплаты — от 1 млн руб. до 2,3 млн руб. Предписание об устранении нарушений федерального законодательства должны будут рассмотреть на ближайшей сессии.
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