Ведущий программы "Позднее шоу со Стивеном Колбером" на CBS News пролетел полмира, чтобы побродить по улицам Санкт-Петербурга и узнать, какой он - русский юмор. О своей прогулке по Северной столице Стивен Колбер рассказал американским зрителям, сообщает RT.
"Итак, дамы и господа, добро пожаловать к нам на программу. Как вы можете судить по виду у меня за окном, сейчас "На позднем шоу" российская неделя. Она проходит в рамках российской четырехлетки в Америке. Со дня избрания Дональда Трампа все только и говорят, что о России. С этой темой мы сталкиваемся повсюду..." - начал свою программу Колбер.
Он отметил, что, несмотря на все разговоры о России, американцам почти ничего не известно о том, что думают обычные россияне.
"Я подумал: "Кто-то должен отправиться в Россию и узнать". Поездка выдалась прекрасной. Люди в России были невероятно приветливы и доброжелательны, хотя куда бы я ни пошел, за мной всюду на почтенном расстоянии следовала толпа. Видимо, на случай, если мне понадобится помощь, я так понимаю. Я говорил с людьми на улицах, прекрасными, дружелюбными людьми", — рассказал Колбер.
Также он решил пройтись по улицам Санкт-Петербурга и побольше узнать о русском чувстве юмора.
СТИВЕН КОЛБЕР (общается через переводчика): Расскажите мне классический русский анекдот
ПРОХОЖИЙ: Ворона летит и ударяется о шлагбаум
ПЕРЕВОДЧИК (по-английски): Ворона летит и ударяется о дорожный знак "СТОП"
СТИВЕН КОЛБЕР: А, понятно, ударяется о дорожный знак
ПРОХОЖИЙ: А потом говорит: "Шлагбаум-баум-баум".
ПЕРЕВОДЧИК (по-английски): А потом говорит: "Шлагбаум-баум-баум". Это звук от удара о дорожный знак и это же слово обозначает сам дорожный знак.
СТИВЕН КОЛБЕР: То есть дорожный знак производит звук удара о дорожный знак.
ПЕРЕВОДЧИК (по-английски): Удара вороны о дорожный знак.
СТИВЕН КОЛБЕР: Ясно...
Комментарии
Я не пиндос, а тоже не вкурил...))))
это классический еврейский анекдот. шлагбаум это старый еврей, живущий на гоголя.
У Жванецкого есть миниатюра "Переводчик", рекомендую. Особенно когда сам читает.