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Насекомые-вредители пока не атакуют леса Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Но коррективы может внести погода

Фото: photosight.ru

Ситуация с насекомыми-вредителями в лесах Алтайского края стабильна и находится под контролем. Опасных очагов, как в прошлом году, быть не должно. Но на некоторых территориях есть опасность распространения насекомых, в том числе и из-за погоды. Об этом на пресс-конференции в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края во вторник, 18 июля, сообщил начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесами Сергей Лиясов. 2017 год в России объявлен Годом экологии, так что тема на особом контроле.

Насекомые-вредители

На начало 2016 года площадь очагов вредных организмов в лесах Алтайского края составляла 397 тысяч га, из них очагов насекомых-вредителей – 395 тысяч га, болезней леса – 2 тысячи га.

Как ранее сообщал Amic.ru, летом прошлого года прошли масштабные истребительные мероприятия в ленточных и приобских борах края на площади 227 тысяч га. В том числе против шелкопряда-монашенки обработано 99 тысяч га, совки сосновой – 128 тысяч га.

Общая площадь действующих очагов вредных организмов на сегодня составляет 16,9 тысяч га, сообщил Сергей Лиясов.

Ухудшение положения ожидается на площади 13,5 тысяч га. Растет численность сибирского коконопряда (840,5 га), непарного шелкопряда (6,1 тыс. га), подкорного клопа и звездчатого пилильщика-ткача (1,9 тыс. га), стволовых вредителей (1,7 тыс. га).

Полиграфа уссурийского обнаружили в Алтайском, Белокурихинском, Фрунзенском и Горно-Колыванском лесничествах.

В Бийском лесничестве растет численность целого ряда хвоегрызущих насекомых – сосновой пяденицы, соснового коконопряда и шелкопряда-монашенки (1 тыс. га).

Шелкопряда в Алтайском крае немного, но сейчас он активно размножается в соседних регионах. В Кемеровской и Иркутской областях насекомое занимает территорию в 17 тысяч га.

Директор филиала ФБУ "Рослесозащита" — Центр защиты леса Алтайского края Александр Зверев сообщил, что на обработанных в прошлом году территориях очаги совки сосновой и шелкопряда-монашенки полностью ликвидированы. Однако теперь есть угроза массовой вспышки размножения шелкопряда в местах "резервации": в Барнаульском, Каменском, Бийском и Павловском лесничествах. Совки сосновой и соснового коконопряда — в Ключевском, Степно-Михайловском и Озеро-Кузнецовском лесничествах.

Погода

Но не только насекомые вредят алтайскому лесу. Неблагоприятные погодные условия стали причиной усыхания, такой термин используют эксперты.

"Климатические факторы стали в 2017 году основной причиной гибели лесов.  Большое количество осадков зимой и летом привело к повышению уровня грунтовых вод в нескольких районах края. Особенно это отразилось на состоянии ленточных боров и коснулось Волчихинского, Новичихинского, Павловского, Ребрихинского и Кулундинского лесничеств", — рассказал Сергей Лиясов.

На фото территория Кулундинского лесничества

Погода имеет значение и в вопросе распространения вредителей. Так, популяция шелкопряда может расти из-за теплых многоснежных зим.

Негативное влияние оказали и сильные ураганные ветры, которые привели к формированию локальных участков ветровалов и буреломов. Не забывают в Алтайском крае и о болезни леса, лесных пожарах.

Читайте также в сюжете: Год экологии - 2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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