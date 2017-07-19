Лесничества Алтайского края высадили несколько миллионов сосен и елей

Более девяти миллионов сеянцев сосны, лиственницы и ели сибирской посадили в лесничествах Алтайского края в рамках весенних лесовосстановительных работ. Подробности сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
"В разных климатических зонах края посадки прошли в разные сроки", — сообщил начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения управления лесами Алтайского края Игорь Дергачёв.
Всего лес весной 2017 года, кстати, Года экологии, посадили на площади более 2,7 тыс. гектаров с соблюдением всех необходимых требований. Из них 1,4 тыс. га лесных культур заложены сеянцами с закрытой корневой системой.
Проверку лесокультурных площадей обязательно проводят специалисты управления лесами минприроды.
С помощью технической приемки уточняются объёмы работ, проведенных на лесовосстановительных площадях, определяется их качество и соблюдение проектной документации.
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