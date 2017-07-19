Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов в регионе на период с 1 августа этого года до 1 августа следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте края.
Документ глава региона подписал 17 июля.
По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, в этом сезоне охотники края могут добыть 1377 косуль (численность особей в крае составляет 25 102), 496 лосей (8330), 415 соболей (2429), 221 марала (3530) и 41 рысь (в Алтайском крае их численность составляет 535).
Комментарии
А кошаков (рысей) зачем отстреливают? Их что, есть можно или только ради шкуры/чучела?