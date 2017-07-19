Депутат Госдумы от Алтайского края, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Николай Герасименко заявил, что низкий страховой тариф ОМС на оплату медуслуг приводит к высокой закредитованности больниц.
Об этом Герасименко рассказал, выступая на прошедшем накануне заседании Президиума Генерального совета партии "Единая Россия", где подводились итоги работы шести федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года и обсуждались планы их дальнейшей деятельности.
По словам депутата, в рамках проекта, в котором принимают участие 75 регионов, был проведен мониторинг качества и доступности первичной медицинской помощи.
"В 43 регионах страны за последние пять лет сокращено 63827 коек круглосуточного стационара, расположенных преимущественно в сельской местности и малых городах. Ликвидировано 484 медорганизации и 583 подразделения медорганизаций. В связи с этим доступность первичной медпомощи значительно снизилась", — отметил Герасименко.
Для решения этой проблемы, как он подчеркнул, ко второму чтению в Государственной думе подготовлены поправки в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", вводящие особый порядок ликвидации и реорганизации медицинских организаций.
"Поправки предусматривают обязательную оценку последствий ликвидации, а также создание трехсторонних комиссий с участием общественности", — уточнил он.
Еще одной проблемой, стоящей перед первичным звеном здравоохранения, является высокая закредитованность больниц, связанная в основном с низким страховым тарифом ОМС на оплату медуслуг.
"Например, в Алтайском крае задолженность больниц составляет более 860 миллионов рублей. Решить эту проблему можно с помощью введения повышающего коэффициента для медицинских учреждений первого уровня", — отметил Герасименко, добавив, что для обсуждения проблем первичной медицинской помощи в октябре планируется провести межфракционные парламентские слушания.
Проект "Здоровое будущее", реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 год, направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи. Сегодня особенно остро стоит проблема нехватки врачей в первичном звене здравоохранения, в связи с чем в рамках проекта проводится мониторинг реализации программы "Земский доктор". Проектом также охвачены такие сферы, как развитие санитарной авиации на 2017-2019 годы и доступность медпомощи в регионах страны. Уделяется особое внимание и организации массовых акций, которые формируют приверженность населения к здоровому образу жизни.
Комментарии
тариф системы медстраха в принципе нормальный. Но...
у каких-то больниц есть повышаюший коэффициент 1,5, а у большинства ЦРБ понижающий 0,85
получается за одно и то же лечение первые получат в 2 раза почти больше.
если кто-то перетянул одеяло на себя, другим его просто не хватит.
Какие больницы перетягивают одеяло: краевая - бывший главный врач -депутат госдумы. онкодиспансер - главный врач депутат КЗС
вот вам и ответ, почему другим не хватает денег...
Ну ... Опять тарифы маленькие!
Зато у судей и депутатов все хорошо. И слава Богу
а кто кредитует больницы?
да ещё наверно и с процентами ...