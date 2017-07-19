Фото: newstes.ru
Позиции американской валюты отметились нестабильностью на финансовом рынке на фоне ситуации, происходящей в Белом доме.
Как полагает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, на положении доллара сказались проблемы с реализацией в США реформы системы здравоохранения и шатающиеся позиции администрации Дональда Трампа в целом.
"Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно играет на руку золоту, которое развивает недавнее ралли, обновляя двухнедельные максимумы…Доллару остается уповать на всплески технической коррекции, тогда как общий настрой, вероятно, будет оставаться негативным, а позиции валюты – еще более уязвимыми", — полагает эксперт, наделяя американскую валюту статусом "антигероя".
Впрочем, на укреплении нашей валюты, судя по всему, эти процессы, связанные с долларом, пока не особо сказываются.
Так, по данным Московской биржи, в начале дня 19 июля рубль снизился по отношению к своему американскому "коллеге". Доллар поднялся до 59,34 рубля.
Комментарии