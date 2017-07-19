Среда, 19 Июль, 16:10

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,37
€ 68,4
Brent
$ 51,5
21°
Обь
287см +19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Доллар стал "антигероем", но рублю это не помогает

, ИА "Амител"
Пока что нестабильность американской валюты не работает на укрепление курса рубля

Фото: newstes.ru

Позиции американской валюты отметились нестабильностью на финансовом рынке на фоне ситуации, происходящей в Белом доме.

Как полагает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, на положении доллара сказались проблемы с реализацией в США реформы системы здравоохранения и шатающиеся позиции администрации Дональда Трампа в целом.

"Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно играет на руку золоту, которое развивает недавнее ралли, обновляя двухнедельные максимумы…Доллару остается уповать на всплески технической коррекции, тогда как общий настрой, вероятно, будет оставаться негативным, а позиции валюты – еще более уязвимыми", — полагает эксперт, наделяя американскую валюту статусом "антигероя".

Впрочем, на укреплении нашей валюты, судя по всему, эти процессы, связанные с долларом, пока не особо сказываются.

Так, по данным Московской биржи, в начале дня 19 июля рубль снизился по отношению к своему американскому "коллеге". Доллар поднялся до 59,34 рубля.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
16:04
Кадыров предложил бойцам UFC подраться насмерть 0
16:00
Зажигательная "Вечеринка Ретро FM на Оби" пройдет 23 июля 0
15:52
Матвиенко: снос советских памятников в Польше не пройдет без ответа 0
15:31
Движение у разворотного кольца на Кулагина в Барнауле теперь одностороннее 0
15:26
Большинство россиян ощутили на себе влияние летних аномалий погоды 0
15:14
Лесничества Алтайского края высадили несколько миллионов сосен и елей 0
15:06
Губернатор Алтайского края утвердил лимиты и квоты добычи зверей 1
14:54
Герасименко: задолженность больниц Алтая составляет 860 миллионов рублей 5
14:48
Фотоновости. Toyota Mark II угодила под трамвай в Барнауле 7
14:36
Доллар стал "антигероем", но рублю это не помогает 0
14:24
Насекомые-вредители пока не атакуют леса Алтайского края 0
14:15
Американский ведущий не понял русский анекдот про ворону и шлагбаум 5
14:09
Барнаульского депутата Карпова призвали сознаться в незаконном алкосбыте 13
14:00
Амик-обед: а сегодня не все могут праздновать день рождения Кличко 1
13:54
Мэр Омска подал заявление об отставке 1
13:44
Онищенко предложил приостановить продажу спиннеров в России 17
13:36
Мороженое и минералка: названы самые популярные алтайские продукты 0
13:22
"За какие заслуги?": Запашный и общественность о награде Ирины Нельсон 16
13:13
Начальника отделения полиции на Алтае заподозрили в превышении полномочий 0
13:04
144 объекта госимущества хотят приватизировать в Алтайском крае за два года 0
13:00
"Алтайлес" запустил бесплатную круглосуточную "горячую линию" 2
12:51
Банк "Югра": как вкладчикам вернуть свои деньги? 1
12:40
Соцсети возмущены высокой наградой певицы Ирины Нельсон 14
12:34
Жительница алтайского села с помощью сына украла 40 тыс. руб. из магазина 0
12:22
Питаемся правильно и безопасно: как не отравиться продуктами летом? 4
12:14
Ди Каприо прогулялся по городу с привязанным к шортам пакетом. Фото 2
12:04
Мэрия: поврежденные элементы моста через Барнаулку скоро восстановят 3
11:51
Фотоновости. Шукшинский кинофестиваль открыли песнями и красной дорожкой 4
11:33
Рубцовчанин похитил у родственников ключи и угнал автомобиль 0
11:22
Алтайский край продолжает терять избирателей 7
11:13
Долги в сфере ЖКХ достигли 1,34 триллиона рублей 15
11:04
82-летняя американка пробежала стометровку за 22 секунды. Видео 0
11:00
"Личный состав к присяге привести!": студенты АлтГТУ приняли присягу 17
10:56
КамАЗ насмерть сбил женщину в Рубцовске 0
10:41
Это вандалы: в мэрии Барнаула прокомментировали ЧП с гранитными шарами 30
10:33
Госдеп "очень расстроился" из-за слов Кадырова о геях в Чечне 3
10:30
Что такое выездное караоке? 0
10:26
"Самое интересное ещё впереди!": как открывали "Шукшинские дни на Алтае" 1
10:16
Администратора "групп смерти" приговорили к трем с лишним годам колонии 12
10:07
Рвы и канавы: что происходит на стройплощадке третьего малаховского кольца 1
10:00
"Лето без границ" объявила компания "Авиафлот" 0
09:53
Грабители закрыли в холодильнике продавца цветов в Новосибирске. Видео 1
09:39
Фотоновости. Гранитный шар отвалился от нового моста через Барнаулку 12
09:30
Едем на Алтай: где отдохнуть всей семьей? 0
09:23
Трамп раскритиковал СМИ за сообщения о его "тайной" встрече с Путиным 0
09:15
Сотни домов остаются без газа в барнаульском поселке Солнечная Поляна 1
09:06
"Венеция" в Барнауле: огромные лужи на дорогах расстраивают горожан 8
09:00
Гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru
Все самые актуальные вопросы можно задать главному энергетику Барнаула
08:57
Виктору Буту увеличили срок заключения за производство алкоголя в камере 9
08:42
Трехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 19 июля 0
08:22
СМИ сообщили о второй встрече Трампа и Путина на саммите G20 3
07:46
Вековой опыт: как и из чего делают на Алтае известный "Советский" сыр 30
07:33
Цены на бензин в Барнауле перестали быть одними из самых низких в Сибири 7
07:22
Пять полезных Instagram бьюти-мастеров Барнаула 5
07:03
Дом с 26 комнатами продают в Барнауле за 15 миллионов рублей 9
06:46
Тулеев так просто не уйдет с поста главы Кузбасса – политолог 9
06:32
Не навреди: кардиологи рассказали о самом опасном вегетарианском меню 2
06:23
Ливни, грозы и град продолжат доминировать в Алтайском крае 19 июля 0
06:01
Врачи Алтайского края получают в среднем 36,7 тыс. рублей — Минздрав 32
05:44
Собчак раскрыла гонорары звезд, выступавших на свадьбе дочери судьи 15
04:01
"Зенит" предложил сжечь "Зенит-Арену" в Ставрополье 3
03:01
Депутаты хотят продлить программу развития сельских территорий до 2030 года 1
02:05
Россия инвестирует в технологическое лидерство 46 миллиардов рублей 3
01:01
СМИ: крупнейшими конопляными полями в России владеет "Коноплекс" 2
00:01
Песков пошутил, что Путин открыл "кредитную линию" в ларьке с мороженым 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.