Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая и автомобиля Toyota Mark II произошло днем в среду, 19 июля, в Барнауле.
О ДТП на переезде сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Малахова/Гридасова, на развороте", — уточняет локацию аварии автор заметки.
На фото с места событий видно, что удар пришелся легковушке в левый борт.
Комментарии
Надо было писать в заголовке: автоджентльмен не поделил дорогу с трамваем. И 200 комментов под новостью в духе: кто вообще разрешил им права выдавать.
это ж марк - им права не нужны
какие права - это марк - там 2 извилины в голове - одна ухи держит а вторая на газ давит
Если дибилы убрали из правил преимущество рельсового транспорта водители авто.должны соображать.
"А Марк был хороший" !!!
19.07.2017 15:19
- гость -
у нас с такими извилинами полгорода ездит, не одни только марки
Намотка Марк 2 на трамвай