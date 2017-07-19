Более половины россиян заметили существенные изменения погоды летом 2017 года в сравнении с прошлыми годами, а также ощутили их влияние на свое состояние. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Аномалии погоды этим летом заметили более половины россиян (58%), причем как в мегаполисах, так и в сельской местности эта доля превышает 50%.
Отмечается, что эта тенденция наблюдается в большинстве федеральных округов страны, за исключением Северо-Кавказского и Сибирского.
63% заметивших погодные аномалии респондентов ощутили их влияние на себе. Среди молодежи об этом сообщили 45%, а среди пожилых - 72%.
По данным исследования, в первую очередь опрошенные отметили плохое самочувствие и настроение в связи с погодой, однако некоторые респонденты сообщили о потере урожая или прибыли.
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