Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу HBO бросил вызов спортивной организации UFC, которая, как считается, собрала лучших бойцов смешанных единоборств в мире, пишет LIFE.
"Мы предлагаем, чтобы бойцы UFC и клуба "Ахмат" сошлись в турнире. И посмотрим, чьи бойцы сильнее. Я думаю, это будет зрелищно. Они будут биться до конца. Это будет бой насмерть", — сказал Кадыров.
Он отметил, что чеченские бойцы отважнее и решительнее своих соперников, поскольку еще в детстве своими глазами видели все ужасы войны.
"Я сам сражался с 15 лет и знаю, что такое война. Я отличный солдат и хороший стратег. Я люблю драться. Я родился и вырос на войне, и смерть в битве была бы для меня самой большой радостью", — добавил Кадыров.
Комментарии
А с кем Герой России сражался с 15 лет?
В детстве таких, как Вы, я убивал на месте, из рогатки.
Зверек((((