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Организацию движения изменили с 19 июля у разворотного кольца по улице Кулагина в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Новые правила проезда затрагивают участок в районе домов №2, 4а по улице Лесокирзаводской и дома №4б по улице Маяковского.
"На автомобильной дороге, проходящей вдоль разворотного кольца, теперь будет одностороннее движение. Для жителей, движущихся со стороны улицы Лесокирзаводской к остановке общественного транспорта "мкр.Восточный", обустроят три пешеходных перехода", — уточняют в мэрии.
Городские власти подчеркивают, что нововведения направлены на обеспечение безопасности.
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