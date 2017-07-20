17 июля канал HBO представил седьмой сезон фэнтези-сериала "Игра престолов" по мотивам серии романов Джорджа Р. Р. Мартина "Песнь Льда и Пламени". Главная интрига сюжета в том, что судьба героев только в руках писателя. Никто из создателей сериала не знает, кто погибнет в новой части эпопеи — а кровь в мире "Престолов" льется рекой. Пройди тест и узнай, кто ты из героев сериала "Игра престолов" и смог бы сесть на железный трон или нет. Седьмой, кто ответит на вопросы теста, получит подарок от магазина "Читай-город" — сертификат на 1000 рублей.
"Читай-город":
Павловский тракт, д. 251в, ТРЦ "Европа", 2 этаж
пр-т Красноармейский, д. 47 А, ТЦ "СИТИ-ЦЕНТР", 2 этаж
пр-т Ленина, д. 102в, ТРЦ "Пионер", 4 этаж
пр-т Ленина, д. 47
ул. Антона Петрова, д. 219б, ТРЦ "Огни", 1 этаж
www.chitai-gorod.ru
Комментарии