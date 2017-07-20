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Завершается монтаж здания нового комбината по производству плит MDF и HDF

, ИА "Амител"
Масштабный проект стоимостью 6 млрд рублей реализует лесная холдинговая компания "Алтайлес"

Фото из архива компании &amp;amp;amp;quot;Алтайлес&amp;amp;amp;quot;

В селе Павловск Павловского района продолжается строительство деревообрабатывающего комбината. Павловский ДОК занимает территорию площадью 54 га, из них 17 га — это здание комбината, монтаж которого завершится к концу августа 2017 года.

На сегодняшний день почти готов первый блок, в котором разместится склад и административно-бытовой корпус. Во втором и третьем блоках идет заливка фундамента под будущие установки и оборудование — пресс, формовочную линию и др. Также подходит к концу монтаж пожарных резервуаров.

Фото из архива компании

Павловский ДОК оснащен мощным центральным энергоблоком, который будет генерировать тепловую энергию для технологических целей и отопления зданий. В качестве топлива также будут использовать щепу, опилки, порубочные остатки.

Монтаж оборудования, поставщиками которого выступили немецкие и бельгийские компании, запланирован на октябрь 2017 года. Запуск комбината ожидается осенью 2018 года. На сайте www.altaidecor.ru запущен обратный отсчет времени.

Масштабный проект стоимостью 6 млрд рублей реализует лесная холдинговая компания "Алтайлес". Комбинат будет перерабатывать только низкосортную древесину, порубочные остатки, щепу, опилки.

Видео строительства комбината от 11 июля
Больше фото, видео можно увидеть по ссылке

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.07.2017 10:11
- гость -

Комбинат будет перерабатывать только низкосортную древесину, порубочные остатки, щепу, опилки.

а деловая древесина поедет в Китай?

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20.07.2017 10:15
- гость -


20.07.2017 10:11
- гость -

на Кордон съезди, там увидишь деловую древесину,
хотя зачем она тебе, интернет- лапшичнику?

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