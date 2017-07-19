Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин заявил о необходимости вести с гражданами разъяснительную работу для повышения платежной дисциплины населения по ЖКХ, сообщает RT.
"Работать с населением надо, рассматривать все ситуации, вести разъяснительную работу. Если бы законом это можно было отрегулировать, это давно бы уже сделали. Витают разного рода предложения — от возможности изымать единственную квартиру до возможности ограничения на выезд. Они прорабатываются, но на отобрание единственной квартиры мы никогда не пойдем", — пояснил Сидякин.
При этом, по его мнению, ограничение возможного выезда за границу вряд ли даст какие-либо результаты, поскольку неплательщики часто не выезжают за рубеж.
Ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что объем общей задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1,34 трлн рублей.
Комментарии
Надо их тоже тестировать.
Витают разного рода предложения — от возможности изымать единственную квартиру до возможности ограничения на выезд. Они прорабатываются...
Кто нибудь видит,что это РАЗНОГО рода предложения?Если только к привычному-запретить,пытаются еще и добавить-отнять!!!!Тогда может и разные.Разные по форме,но одинаковые по содержанию -придавить,наступить на горло!)
А если попробовать повысить зарплату?
19.07.2017 17:06
- гость -
Депутатам????Вы думаете законы будут издавать справедливые?
Платить нужно за всё. Взял булку хлеба в магазине платишь ,а не заплатишь дадут? Так и здесь живёшь в квартире у тебя тепло ,вода горячая ,холодная,горит свет в твоей квартире .А сейчас как? Платят за всё и за автомобиль и за фитнес и за отдых в тёплых ,красивых местах за пределами родины. Пожилые люди находят деньги на оплату за квартиры ,а вот предприимчивые считают коммунальные платежи за последние в расчётах.
Попытаюсь соединить ваши слова и слова этого идиота, когда вы придете и заплатите за буханку хлеба этак где-то рублей 500 (не заплатишь, не дадут же), а кушать то хочется, а потом в аптеку за аспирином , стоимостью где-то рублёв 900, то может до вас дойдет какой бред он несет.
Повысить зарплату ? Это всё ещё отдельные бедные никак не могут разбогатеть для того чтобы платить за себя коммуналку. Вот и платят за них те кто живет через стенку. Нет такого закона , а правила нарушил , что бывает ?
Уберите, если хватит политической воли, посредников между производителем и потребителем услуг ЖКХ и, цена на услуги упадет в разы.
Лучше тарифы заморозте, а то повышение на 25% легко принимают.
Совсем людей превратили в рабов.