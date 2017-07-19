Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Специалисты Россельхознадзора в Алтайском крае и Республике Алтай обращают внимание на соблюдение правил содержания скота из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Омской области.
В надзорном ведомстве отмечают, что в сибирском регионе недавно был выявлен генетический материал вируса.
"Из-за падежа свиней на частных подворьях граждан ведется уничтожение свинопоголовья в угрожаемой зоне. Учитывая близкое территориальное расположение к Омской области, обращаем внимание владельцев личных подсобных хозяйств и руководителей предприятий всех форм собственности на необходимость строгого соблюдения ветеринарно-санитарных правил при разведении и выращивании свиней, а также при содержании диких кабанов в охотугодьях", — подчеркивают в Россельхознадзоре.
Владельцам свиней необходимо соблюдать следующие правила:
- содержать свиней в закрытых помещениях, не допускать свободного выгула, контакта с другими животными, в том числе с дикими кабанами;
- покупать животных только в специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов;
- не скармливать свиньям непроваренные пищевые отходы и продукты убоя животных;
- не ввозить/вывозить животных и продукцию свиноводства без согласования с должностными лицами государственной ветеринарной службы;
- обрабатывать домашних животных против клещей, блох, а помещения регулярно дезинфицировать;
- убой свиней проводить на аттестованных убойных пунктах;
- не допускать посещений личных подсобных хозяйств посторонними лицами;
- обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения обязательных вакцинаций и других обработок;
- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог.
Отметим также, что первый случай АЧС в Сибири был зарегистрирован в марте 2017 года в Иркутской области.
Африканская чума свиней является вирусным заболеванием с высоким процентом смертности и заражаемостью поголовья свиней. Люди АЧС не болеют, но чума наносит большой экономический вред.
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