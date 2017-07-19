В рамках проекта "Единой России" "Формирование комфортной городской среды" в Алтайском крае отремонтируют 302 двора и 15 общественных территорий.
В Барнауле на данный момент утвердили два объекта общественного пользования.
"На благоустройство общественных территорий поступило четыре заявки. Общественной комиссией были отобраны две: комплексное благоустройство набережной реки Обь и территории Нагорного парка и ремонт и оборудование освещения зеленой зоны на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова", — рассказал заместитель председателя по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Евгений Пахоменко.
Спикер также отметил, что проект Нагорного парка прошел обсуждения и получил положительную оценку на общественном совете по реализации проекта туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город".
Две заявки отклонены и направлены на доработку, после чего станет возможным включить их в план благоустройства, но уже в последующие годы.
Комментарии