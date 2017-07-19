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Новосибирец, задолжавший банку по кредитам около 110 тысяч рублей, назвал "агентами Госдепа" приставов, которые удержали у него деньги из военной пенсии и арестовали смартфон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФССП по региону.
Согласно данным приставов, мужчина долго не оплачивал накопившиеся долги, а повестки в отдел судебных приставов игнорировал вплоть до того момента, пока пристав не решил взыскать деньги из его пенсии.
В июле должник все же явился на прием и начал скандалить с порога, отмечают в управлении. 37-летний мужчина был возмущен тем, что приставы стали удерживать у него военную пенсию, называя их "агентами влияния государственного департамента США".
В пресс-службе ведомства добавили, что пристав потребовал у новосибирца предъявить для ареста смартфон, после чего мужчина совершил попытку бегства, однако его остановили.
Затем должник встал на подоконник и "произнес драматическую речь", угрожая выпрыгнуть в закрытое окно, если его не отпустят с телефоном, добавили в ведомстве.
В итоге мужчина слез с подоконника и позволил арестовать свой гаджет. Теперь, если житель Новосибирска не начнет перечислять деньги в пользу взыскателя в течение 10 дней, его телефон продадут, добавили в управлении.
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Бездельнику 37 лет, а уже пенсию получает. Не Госдеп ли платит?