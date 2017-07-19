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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о лишении денежного довольствия и отдельных выплат военных, не прошедших тест на наличие наркотиков в крови. ТАСС пишет, что соответствующий документ был опубликован в среду, 19 июля, на официальном портале правовой информации.
Агентство отмечает, что поправки в закон расширили список оснований, при увольнении по которым военным не платят пособия, на два новых пункта.
Теперь военнослужащие будут лишены выплат в том случае, если они не пройдут "обязательные химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов". Кроме этого, пособий будут лишены те, кто был уволен из-за "совершения административного правонарушения, которое связано с потреблением наркотических или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ".
Комментарии
Вот и правильно, надо дать уволенным землю на дальнем Востоке , пусть там марихуану выращивают
Строго всё у Нас!
а во время службы такой тест ОБЯЗАТЕЛЕН?
Видать и правда с деньгами у них туго, что даже защитникам пособия зажимают?