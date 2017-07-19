Фото: barnaul.org
Собственники зданий в центральной части Барнаула будут отвечать за нарушение правил содержания фасадов, заявляют в администрации города.
В пресс-центре мэрии сообщили, что сотрудники администрации Центрального района провели очередной рейд, проверив состояние фасадов, цоколей и входов в различные здания.
В итоге собственникам торговых площадей выдали 85 предписаний, согласно которым они обязаны привести в порядок "лицевую часть" зданий.
Речь идет, в частности, о строениях на улицах Льва Толстого, Пушкина, проспекте Ленина и других.
Часть предпринимателей уже начали устранять нарушения. Предписания также выдаются управляющим компаниям. В числе нарушителей, в частности, значатся УК "Трест", "Победа", "Южком-сервис", "Комплекс услуг" и "Возрождение".
Более того, на директора ООО "Холди" (улица Куйбышева, 6) и на юрлиц ООО "Автовокзал-Пригород" (ул. Большая Олонская, 42/пр-кт Социалистический, 4), ОАО "Барнаульский хлебокомбинат №1" (проспект Ленина, 3) и вовсе составлены протоколы об административном правонарушении.
В мэрии Барнаула подчеркивают, что городские правила благоустройства предписывают проводить текущий и капитальный ремонт зданий, а также красить фасады и сооружения. Несоблюдение правил грозит юрлицам штрафом в размере до 50 000 рублей.
Комментарии
о каких фасадах речь у вас тротуары в аренду торгашам сдают ,весь тротуар от ж.д.вокзала заставлен лотками с барахлом ,или по вашему реклама режет глаз ,а лотки с труселями украшают облик города