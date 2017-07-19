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Государственная дума в окончательном чтении приняла закон, позволяющий отменить решение о приобретении гражданства РФ для лиц, которые осуждены за терроризм и экстремизм. Об этом сообщает "Российская газета".
Уточняется, что основанием для лишения паспорта РФ будет являться получение российского гражданства с целью ведения деятельности против конституционного строя страны. К ней относятся преступления террористической или экстремистской направленности.
По данным издания, ответственность следует не только за совершение преступления, но и за подготовку к нему, а также покушение на теракт. При этом ответственность не будет распространяться на детей и супругов террориста, если они не были соучастниками.
Подчеркивается, что при лишении гражданства государство больше не несет ответственность за данных лиц за пределами РФ и может передавать их иным странам.
По словам главы профильного думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, решение о присвоении гражданства будет отменяться на основании решения суда.
Если Совфед одобрит данный закон, а также его подпишет президент страны, то он вступит в силу с 1 сентября текущего года.
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