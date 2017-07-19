Фото: livejournal.com
Законопроект о введении курортного сбора в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму приняла в третьем и окончательном чтении Госдума.
Данный проект в пилотном варианте рассчитан до конца 2022 года, после чего федеральные власти примут решение, отказываться от сбора или же внедрять его в остальных субъектах РФ.
Взимать дополнительные средства в указанных регионах начнут с 1 мая 2018 года. Максимальная такса сбора составляет 50 рублей в сутки. Начиная с 2019 года его "потолок" вырастет до 100 рублей.
Курортный сбор предполагает, что туристы в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму будут платить средства за пользование курортной инфраструктурой.
Согласно задумке, средства, получаемые от взимания курортного сбора, пойдут на финансирование туристической отрасли в этих субъектах Федерации и развитие уже имеющихся объектов.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что возможность введения курортного сбора обсуждалась президентом России Владимиром Путиным в августе прошлого года в рамках заседания президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса, которое прошло в Белокурихе.
Глава государства тогда подчеркивал, что сбор не должен быть обременительным, и призвал "аккуратнее" подойти к решению данного вопроса.
Комментируя принятие Государственной думой данного законопроекта, основатель одной из старейших барнаульских турфирм "Плот" Александр Смирнов отметил, что у введения сбора есть как положительные , так и отрицательные стороны.
"Конечно, у отдыхающих со скромными доходами дополнительное взимание денег не может вызвать радости. Но я полагаю, что основная часть туристов, которая будет вынуждена платить курортный сбор, скорее всего, не сильно это заметит", — считает эксперт.
Собеседник также отметил, что пока что едва ли можно говорить о том, что курортный сбор сможет оказать какое-то серьезное влияние на развитие туристической индустрии и сопутствующей инфраструктуры и уж точно не заменит той роли, которую играют в этом смысле крупные инвесторы, вкладывающие свои средства в этот рынок.
Комментарии
наш Тукаллстер процветёт!
Мы не допустим))))Мы не позволим)))....Балаболка....
Мы не допустим))))Мы не позволим)))....Балаболка....
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Теперь заживем!