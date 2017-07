Фото: twitter.com

Парикмахер в городе Сеиландия (Бразилия) подстриг клиента не ножницами, а топором и молотком. Об этом пишет Life.

По данным издания, видео процесса стрижки стало очень популярным в интернете. Ролик был размещен в Twitter-аккаунте газеты Daily Mail.

На кадрах видно, как парикмахер сбривает волосы клиенту, стуча молотком по топору.

Подчеркивается, что немногие из оценивших профессионализм мастера людей заявили, что хотели бы совершить подобный экстремальный поход в парикмахерскую.

This barber uses an AXE for his clients’ haircuts! https://t.co/bJQ0sSR45p pic.twitter.com/jyajxbzf3n