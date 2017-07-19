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Трехлетняя девочка травмировалась на эскалаторе в столичном метро на станции "Краснопресненская". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на московскую полицию.
По данным канала, ногу ребенка затянуло в подъемный механизм, который быстро остановили. В результате прибывшие на место ЧП врачи диагностировали у малышки рваную рану голени.
Девочку экстренно госпитализировали в медучреждение.
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего и выясняют все обстоятельства инцидента.
Комментарии
ну и кто виноват в этом?