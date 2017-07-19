Социальная реклама об интернет-зависимости
Пользователей соцсетей огорчил финал социальной рекламы, посвященной зависимости людей от интернета. Если в начале ролика идут относительно безобидные кадры, где люди, засмотревшись на экраны мобильных устройств, не замечают ступеней, дорожных указателей, прудов, то в финале все заканчивается весьма трагично.
"Это естественный отбор", "Когда пишут сообщения во время ходьбы или во время вождения, подвергают опасности не только себя, но и других людей. Не надо так!" — реагируют на ролик пользователи.
Однако нашлись и те, кого ролик не взволновал: "Это ерунда! Вот один смартфон трех человек убил в Узбекистане, вот это жуть!" или "Мне нравится, как некоторые, даже упав, продолжают писать, будто ничего не случилось".
Приговор администратору "групп смерти"
Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) районный суд Тобольска приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения. Будейкин являлся администратором "групп смерти", которые подталкивали детей к самоубийству.
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"Мало дали", "Пусть там теперь погрустит", "А мне одному интересно, зачем он это делал?" — реагируют на приговор пользователи соцсетей и пытаются понять мотивы Лиса.
Лишение гражданства за терроризм
Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет лишить гражданства России иностранцев, осужденных за терроризм и экстремизм.
Данный закон также вводит присягу, которую иностранцы должны приносить при вступлении в российское гражданство.
"Давно пора", "Соколовского?", "И что с ними будет-то без гражданства? Будут между двумя странами курсировать до конца жизни?" — задаются вопросами пользователи соцсетей и вспоминают о Соколовском, блогере, который играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови.
Вандалы и гранитные шары в Барнауле
В ночь на 19 июля в Барнауле неизвестные сняли 300-килограммовые шары с моста через Барнаулку.
В мэрии города прокомментировали, что это был акт вандализма. А как сами горожане отреагировали на случившееся?
"Нельзя нам красоту делать!", "Руки бы оторвать!", "Качки шар снимали?", "Лучше шары с высоты им на руки сбросить", "Зачем?" - придумывают методы расправы с вандалами барнаульцы и шутят, что по комментариям можно написать книгу "1001 способ наказания негодяев", а еще вспоминают метод рычага от Архимеда.
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