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Кассира одного из офисов кредитного потребительского кооператива в Алтайском крае ждет суд по обвинению в присвоении денег с суммой ущерба более 12 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, женщина с июля 2013 по июль 2014 года, имея доступ к деньгам, предназначенным для выдачи кредитов, попросту присваивала эти средства.
"Для сокрытия своих преступных действий она подделала документацию, необходимую для выдачи кредитов, и внесла недостоверные сведения в электронную программу бухгалтерского учета по 222 договорам кредитования", — уточняют детали преступной схемы в прокуратуре.
Ущерб от действий злоумышленницы превысил 12 миллионов рублей.
Обвиняемой грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы со штрафом.
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