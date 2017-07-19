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Кассира кредитного кооператива судят на Алтае за присвоение 12 млн рублей

, ИА "Амител"
Женщине инкриминируют внесение недостоверных сведений по 222 договорам кредитования

Фото: yabloko.ru

Кассира одного из офисов кредитного потребительского кооператива в Алтайском крае ждет суд по обвинению в присвоении денег с суммой ущерба более 12 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, женщина с июля 2013 по июль 2014 года, имея доступ к деньгам, предназначенным для выдачи кредитов, попросту присваивала эти средства.

"Для сокрытия своих преступных действий она подделала документацию, необходимую для выдачи кредитов, и внесла недостоверные сведения в электронную программу бухгалтерского учета по 222 договорам кредитования", — уточняют детали преступной схемы в прокуратуре.

Ущерб от действий злоумышленницы превысил 12 миллионов рублей.

Обвиняемой грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы со штрафом.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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