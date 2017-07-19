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Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий заявил, что технология Wi-Fi появилась в мире благодаря "украинскому таланту". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на запись депутата в его аккаунте в Facebook.
В качестве подтверждения своих слов он привел историю актрисы Голливуда и изобретательницы Хеди Ламарр, разработавшей технологии, которые позже послужили для создания Wi-Fi и GPS-систем. По словам Загория, Ламарр была "львовянкой по происхождению".
"Ее история рассказывает нам о том, как потомки украинцев меняют мир и становятся гениальными изобретателями", — написал депутат, отметив, что сейчас тяжело оценить, где "украинский талант" повлиял на историю.
При этом в соцсетях пользователи отметили, что утверждения депутата не соответствуют действительности. Они подчеркнули, что изобретательница родилась в Вене (Австрия) и никогда не жила во Львове.
Агентство отмечает, что отцом Хеди Ламарр был Эмиль Кислер, уроженец Львова и банковский управляющий, а матерью — Гертруда Лихтвиц, которая происходила из богатой будапештской семьи.
В 1942 году изобретательница запатентовала систему, которая позволяла дистанционно управлять торпедами. Позже данный патент взяли за основу для технологии связи с расширенным спектром, которая сегодня используется для мобильных телефонов и Wi-Fi.
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