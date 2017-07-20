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Памятник строителям Чуйского тракта открыли на перевале Чике-Таман

, ИА "Амител"
Организатором открытия выступило Event-Агентство "FM-Продакшн"

Торжественное открытие памятника строителям Чуйского тракта состоялось 8 июля на смотровой площадке перевала Чике-Таман. Организатором события выступило Event-Агентство "FM-Продакшн". 

На открытие памятника были приглашены почетные гости: глава Республики Алтай, член Президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Бердников, помощник Президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

Памятник трудовому подвигу строителей Чуйского тракта был установлен в рамках празднования 95-летия придания Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения.

Мероприятие посетили более 100 туристов и жителей Республики Алтай. Приветствуя всех гостей церемонии, начальник Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский выступил с докладом о реализации этапов реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" и начале строительства пятого пучкового комплекса.

В торжественном открытии памятника принял участие этнический коллектив Горного Алтая. Свое выступление он начал с приветственной народной песни "Зен", что в переводе с алтайского означает "здравствуйте".

После торжественного открытия памятник был освящен по национальному алтайскому обряду, а гости по традиции угощены боорсоками и аракой.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.07.2017 11:08
Гость

Памятник нужно было поставить полицейскому исправнику Федору Лучшеву, который добился открытия насыпной дороги вместо вековой вьючной тропы... " Настоящее же строительство Чуйского тракта началось в 1901 году, после того как полицейский исправник Лучшев и инженер Биль составили смету «на 60 тыс. рублей с расчетом ширины дороги в бомах – 3,5 аршина, а в остальных местах – 5 аршин». Бийские купцы тут же объявили подписку и собрали со всех заинтересованных лиц 10 тысяч целковых (частично «отбив» общие затраты на строительство – 80 тыс. рублей). Через два года тракт соединил Онгудай и Кош-Агач. Известно даже во сколько он обошелся – 160 рублей за версту."

0  0
20.07.2017 11:24
- гость -

Опять баян. Лучше бы написали про розызск маниака, который предлагает покататься в представительском авто несовершеннолетним.

0  0
20.07.2017 11:45
- гость -

Чуйский тракт связывал СССР с его единственным в те времена социалистическим союзником – Монголией. Дорога особого политического значения быстро перешла под присмотр ОГПУ/НКВД, а на стройке появилась бесплатная рабочая сила – заключенные СибЛАГа и местное население, которое отбывало трудовую и гужевую повинности. В 1930-х годах вдоль всего тракта возникали мужские и женские «командировки» – лагеря строителей-зэков. Больше всего среди них было раскулаченных крестьян. Надорвавшихся и умерших от непосильного труда хоронили в ближайшем карьере, а то и просто закапывали в дорожное полотно…

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