Домашние питомцы не всегда осознанно появляются в доме, но всегда очень плотно вливаются в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью. Большинство людей не представляют себе, как можно обойтись без четвероногого друга. Многие искренне считают питомцев полноценными членами семьи.
Действительно, зверье приносит в жизнь всех домочадцев море любви, тепла и позитивных эмоций. Искренняя щенячья радость, с которой собаки встречают хозяина, когда он возвращается с работы, растопит самое ледяное сердце. А как приятно обнять теплого и пушистого котика, который только и ждет подходящего случая, чтобы прыгнуть на коленки!
Питомцы приносят много радости: становятся спасением для одиноких, являются центром притяжения для всех членов семьи, превращаются в лучших компаньонов, соратников и партнеров. Общеизвестно, что они еще и оказывают терапевтическое и даже исцеляющее воздействие на своих хозяев: предотвращают развитие депрессии, снимают стресс, подавляют тревожность, нормализуют давление. Вокруг кошек витают даже немного мистические представления: считается, что они инстинктивно выбирают для лежания больное место на теле хозяина и "забирают" всю боль и негативную энергию. Верить в это или нет – личный выбор каждого, но то, что кошачье мурчание оказывает исцеляющее воздействие на нервную систему и даже, по некоторым данным, активизирует защитные силы человеческого организма – давно установленный факт.
Содержание в доме животных – дело непростое. Ведь питомцы приносят в дом не только радость, но также и грязь, шерсть, пух. Иногда, при попустительстве хозяев, они даже становятся разносчиками инфекций, заболеваний и различных паразитов. Это уж если не упоминать, какие пакости и шалости они порой нам устраивают, ломая и портя вещи, мебель, одежду.
Конечно же, питомцы требуют очень много внимания и заботы: ежедневные прогулки, регулярные визиты к ветеринарам, прививки, борьба с паразитами, конечно же, подбор рациона, витаминов и различных добавок – все это может сильно осложнить и без того занятую делами жизнь.
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Комментарии
Животные, душу радуют, когда люди ее омрачают.
Еще лечат. Животные единственный вид на Земле, самоосознанный носитель естественных инстинктов.