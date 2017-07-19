Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры в Алтайском крае ищут пропавшего без вести 30-летнего жителя Заринска Владимира Колесова.
Как сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение молодого мужчины неизвестно с 10 июля. Поисковики указывают, что он может находиться в любом регионе РФ.
Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, русые короткие волосы, голубые глаза.
Был одет: серая кофта с капюшоном, футболка, черные штаны, сиреневые сланцы.
Комментарии
не в лес ушел за грибами,бухает где-нибудь с корешами.