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"Сами бы не потянули": что говорят участники о проекте "Городская среда"

, ИА "Амител"
На благоустройство одного барнаульского двора выделили 6 миллионов 214 тысяч рублей

В Барнауле обсудили проект "Городская среда". Участие в форуме приняли домкомы, старшие по подъездам, председатели ТОСов домов, которые стали участниками приоритетного городского проекта.

Участники проекта "Городская среда" отмечают, что не смогли своими силами, силами жильцов провести такой объем работы.

Так, на Папанинцев, 121 должны сделать проезжую часть, которая, по словам жителей, пришла в негодность. Также на объекте планируют построить детскую площадку, где могли бы проводить время как малыши, так и подростки. Кстати, именно на Папанинцев, 121 выделена самая большая сумма на благоустройство — 6 миллионов 214 тысяч рублей.

"Такие деньги мы никогда, повторюсь, не смогли бы вложить в наш двор. Спасибо тем, кто выдвинул эту программу. Сами бы мы не потянули. На нашу детскую площадку приходят жители всего 17-го микрорайона Центрального района. Бывает до 300 человек на нашей площадке. Сейчас, я думаю, будет еще больше", — поделилась председатель ТСЖ Лариса Малышева.

Некоторые участники программы случайно узнали о том, что можно подать заявку. Так, Лариса Малышева получила информацию от главы Центрального района, будучи у него на приеме. Говорит, самым сложным было собрать и оформить документы.

"Лично для меня было сложно. Был очень большой объем документов. Дизайн проектов, топосъемки, схемы различные. Для меня это было сложно, я не строитель. Мне помогли в администрации. Пакет документов был большой. Мы занимались документами три месяца. Трудно, но реально", — продолжает Малышева.

Работы на Папанинцев, 121, предположительно, начнутся в конце июля. Все зависит от погоды. Завершиться благоустройство территории должно уже в ноябре 2017 года. "Жители не совсем верят, потому что такой объем работы, дожди идут и приступить к работе нельзя. Вы же знаете, пока русский человек не увидит, не потрогает – не поверит", — делится председатель ТСЖ.

Важно, что в Барнауле будет отремонтировано 106 дворов, а не 95, как сообщалось ранее.

"Реализация проекта вступила в активную фазу. При проведении аукциона на производство работ сложилась экономия средств, что позволит отремонтировать 106 дворов, а не 95, как первоначально планировалось. Программа рассчитана на пять лет, поэтому тем, чьи дворы нуждаются в благоустройстве, надо подавать заявки", — заявил на форуме заместитель главы администрации города Александр Алексеенко.

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По словам экспертов, проект "Комфортная городская среда" — беспрецедентный по объему комплексного благоустройства дворовых территорий и ранее в краевой столице не проводилось ничего подобного.

Напомним, из федерального бюджета на реализацию программы Алтайскому краю выделено 516 миллионов рублей. Большую часть средств получил Барнаул — 236 миллионов.

Готовность к началу работ — стопроцентная. Уже создано пять бригад – по количеству районов. Специалисты, техника будут работать в соответствии с графиком. Конкурс на право проведения работ выиграло ООО "Строительная перспектива". Муниципальный контракт с организацией заключили 17 июля.

Власти обратились к участникам форума с просьбой контролировать качество работ. При обнаружении недостатков или недоработок жильцов просят сообщать об этом в администрацию города, координаторам проекта или ОНФ.


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