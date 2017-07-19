Фото: kvedomosti.com
Известный сатирик Михаил Задорнов, у которого в минувшем году диагностировали рак головного мозга, планирует получить помощь от алтайских шаманов. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на друзей артиста.
Как отмечает издание, ранее сообщалось о том, что артист прошел курс химиотерапии в Германии и собирается отправиться на лечение в Прибалтику. Однако на самом деле Задорнов планирует посетить глухую шаманскую деревню на Алтае, говорят его друзья.
По словам приятеля артиста, традиционная медицина на каком-то этапе помогла Задорнову, однако сейчас ему подходит реабилитация другого рода. "Задорнов в свое время изучал и буддизм, и каббалу, другие философские учения", — рассказал друг артиста, добавив, что Задорнов рассчитывает на помощь чистого горного воздуха, трав, медитации, звуков шаманских бубнов.
Подчеркивается, что сейчас сатирик находится в подмосковном реабилитационном центре и не рассказывает о своем самочувствии.
Задорнов подчеркивает, что у него создается впечатление, будто журналистов интересует только его самочувствие. "Десятки звонков ежедневно моим помощникам, друзьям, близким. Так и хочется спросить: ребята, вам больше заняться нечем?" – цитирует издание артиста.
Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники из окружения сатирика писали, что болезнь Задорнова неизлечима.
Комментарии
Съездил в Германию к " тупым " когда петух в темечко клюнул ? Кабзон - 2 , однако. Принципы можно только лапшой людям на уши вешать ,когда вопрос жизни себя любимого встал колом , пришлось ими поступаться.