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Омич Эдуард Завьялов подал в суд на магазин спортпитания Hardcore, куда его не взяли на работу, ссылаясь на закон о запрете "гей-пропаганды". Об этом пишет издание "Омск-Информ".
Уточняется, что мужчина хотел устроиться продавцом-консультантом, однако не прошел собеседование и получил письменный мотивированный отказ. На собеседовании жителя Омска больше спрашивали не об опыте работы, а о его внешнем виде и о том, не возникали ли у него конфликты на прежних работах с начальством и покупателями.
В отказе, который подписала начальник отдела кадров ООО "Хардкор" Наталья Чернорай, было сказано, что манера поведения омича (подразумеваются женственные манеры речи и жесты) и его внешний вид (излишняя ухоженность и вызывающая одежда) создают общее впечатление о нем "как о представителе сексуального меньшинства, пропагандирующего своим поведением и внешним видом нетрадиционные сексуальные отношения". По словам представителя компании, во время собеседования Завьялов не оспаривал сей факт.
В отказе начальник отдела кадров ссылается на ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", заявляя, что их магазины доступны для несовершеннолетних, пишет издание.
Комментарии
небрит, вонюч и пьян - вот истинный критерий продавца спорттоваров. Из конца в конец, он никому не предлагал свое тело. А одежда - есть корпоративная форма