Раскопки проводились в городе Каркамыш в провинции Газиантеп на юге Турции. Ученые обнаружили кувшин, на котором был нарисован один из наиболее употребляемых в повседневном мире символов. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet Daily News.
Эксперты определили, что кувшин был сделан приблизительно в 1700 году до нашей эры. Сосуд применялся для хранения щербета.
Археологи также отмечают, что возраст города Каркамыш составляет более пяти тысяч лет. За это время в городе проживали хетты и вавилоняне.
По словам профессора, кувшин похож на белую вазу с маленькой ручкой с изображением улыбающегося лица. Он сообщил, что смайлик был обнаружен после соединения осколков сосуда.
Находка будет передана специалистам Археологического музея Газиантеп.
Комментарии
прикольно.
Это они у местного Sеrg-1 умыкнули с аввачки!))))))
фейкуют пацаны? особенно удобен этот сосуд для хранения щербета.
Зачем в новости фото с желтыми шарами?
Привычка гуглить картинки по поводу и без?
Прекращайте, это информационный мусор.
У вас треть картинок не имеет никакого отношения к новостям.
Гуглить картинки к ключевым словам все умеют. Но смысл?
20.07.2017 09:37
- гость -
И вот так улыбался... (с)