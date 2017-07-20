Ученые из США выяснили, какие темпы появления лишнего веса самые опасные для людей. Так, с 18 до 55 лет (для женщин) и с 21 до 55 лет (для мужчин) значительно увеличиваются шансы развития сахарного диабета второго типа, рака и болезни сердца, если поправиться на пять килограммов.
Люди, которые набирают лишний вес, умирают раньше тех, чей вес в течение жизни почти не меняется.
Свои выводы медики сделали на основании анализа данных, которые они собирали при участии около 93 тысяч пациентов женского пола и 25 тысяч мужчин. Эксперты заявляют, что средний американец ежегодно набирал по 0,5 кг в течение взрослой жизни. Это негативно отражается на здоровье при наступлении старости.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA.
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