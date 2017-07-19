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Дума одобрила закон об уголовной ответственности за "карусели" на выборах

, ИА "Амител"
Максимальное наказание за нарушение - до пяти лет лишения свободы

Фото: ooo-dip.ru

Государственная дума РФ одобрила в окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за "карусели" на выборах. Об этом сообщает Life.

В документе сказано, что Уголовный кодекс России будет дополнен статьей "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме". Злоумышленникам будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Уточняется, что за выдачу членом избирательной комиссии гражданину бюллетеней для голосования вместо других избирателей или для голосования более двух раз, либо за выдачу заполненных бланков предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 тысяч до полумиллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо в виде принудительных работ на срок до четырёх лет. Максимальным наказанием будет являться лишение свободы на срок до четырех лет, пишет издание со ссылкой на одного из авторов инициативы Павла Крашенинникова.

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Отмечается, что документ также направлен на борьбу с фальсификациями. По словам депутата, "карусели" — это мошенничество, они нарушают конституционные права всех россиян.

Парламентарий отметил, что закон могут применить уже осенью текущего года, в единый день голосования, 10 сентября.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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