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Полицейские нашли в Эстонии велосипед, украденный 14 лет назад. Об этом пишет Life со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что велосипед пропал с балкона многоэтажки в городе Тырва, а обнаружили его в соседнем городе Валга. Издание добавляет, что настоящего владельца удалось установить по номеру рамы, который указала в своем заявлении потерпевшая.
Констебль Марек Кяйс добавил, что женщина была удивлена находке, поскольку прошло очень много времени. Он отметил, что за день до того, как полиция сообщила об обнаружении велосипеда, семья задумывалась о покупке нового велосипеда. "Впервые за долгое время они обсуждали пропажу старого. Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед — вдруг скоро вернут старый", — рассказал констебль.
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