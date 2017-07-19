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Ульяновская прокуратура проводит проверку после госпитализации двухлетней девочки, которая в течение двух дней находилась в квартире с мертвой бабушкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Василия Зиму.
Он отметил, что у ребенка диагностирован острый невроз.
Сообщается, что девочку воспитывала мать-одиночка. Женщина уехала на заработки в Турцию, а ребенка оставила жить с бабушкой в Ульяновске. Предположительно, пенсионерка умерла в понедельник, 17 июля. Мать девочки пыталась дозвониться домой, но родные ей не отвечали, в связи с чем женщина вылетела в Ульяновск. В квартире она нашла тело матери и свою дочь, которая была в стрессовом состоянии.
После проверки прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики.
В министерстве соцзащиты населения региона сообщили, что девочка находится в шоковом состоянии, с ней работают медики. Мать ребенка занимается организацией похорон.
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