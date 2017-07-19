Фото: mirror.co.uk
50-летняя жительница Норфолка (Великобритания) Дебби Меррик пытается с помощью интернет-аукциона eBay избавиться от куклы, которая, по словам женщины, пугает ее и нападает ночами на мужа. Об этом сообщает Life со ссылкой на издание Mirror.
Уточняется, что британка готова отдать куклу всего лишь за 25 фунтов. В противном случае женщина намерена сдать ее в благотворительный магазин, где игрушку может взять себе малоимущая или многодетная семья.
В интервью газете Меррик сообщила, что купила куклу в свадебном платье и с белой фатой для частной коллекции. При этом женщина признается, что покупала куклу как будто под гипнозом, а когда принесла ее домой, не хотела больше к ней прикасаться.
Через неделю после покупки муж британки проснулся с расцарапанными ногами. Супруги посчитали, что на мужчину напала кукла, и решили от нее избавиться.
Сначала Меррик убрала куклу в коробку и заперла в чулане, однако игрушка, как заявляет британка, не раз "сбегала" оттуда. Последней каплей для женщины стало то, что игрушка смогла самостоятельно "снять" с себя жемчужное ожерелье.
Британка надеется, что кукла невесты приглянется любителям загадочного и мистического.
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