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Песня Despacito, которую исполнили пуэрториканские певцы Луис Фонси и Дэдди Янки вместе с канадским музыкантом Джастином Бибером, побила рекорд по количеству прослушиваний в сети. Пользователи воспроизвели композицию уже свыше 4,6 миллиарда раз. Еще ни одно музыкальное произведение не достигало подобной отметки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американскую музыкальную корпорацию Universal Music Group.
В компании отмечают, что ранее рекордсменом была песня Sorry, которую также исполнил Бибер два года назад. На данный момент ее прослушали порядка 4,4 миллиарда раз.
По словам главы Universal Music Group Люсиана Грэйнджа, песни с разными ритмами, из разных культур и на разных языках стали невероятно успешными по всему миру благодаря стримингу (потоковому режиму воспроизведения — ред.). Также Грэйндж поздравил Фонси, Янки, Бибера и музыкальные компании Universal Music Latin Entertainment, Def Jam и Republic Records.
Фонси добавил, что считает, что "стриминг объединяет аудитории по всему миру и помог его музыке достичь каждого уголка нашей планеты". Исполнитель назвал большой честью то, что песня Despacito стала самой прослушиваемой в истории.
Отмечается, что композиция впервые прозвучала в январе текущего года. Некоторое время спустя ее записали при участии Бибера, в результате чего трек завоевал еще большую популярность, забравшись на верхушки чартов.
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