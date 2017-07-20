Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 400 квадратных метров продают на улице Мамонтова в Барнауле за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Продавец дома подчеркивает, что жилье находится в 10 минутах езды от центра города и расположено в районе краевой больницы.
В коттедже имеется два полноценных этажа, цокольный уровень, мансарда и гараж на два автомобиля.
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Также есть баня из массивного рубленого кедра, в которой помимо парилки и моечной есть комната отдыха и зона барбекю с витражным остеклением.
Оборудована система видеонаблюдения. Дворовая территория облагорожена натуральным камнем.
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