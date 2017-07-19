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МВД РФ вернуло сотрудникам ДПС право останавливать транспортные средства вне стационарных постов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова первого замглавы ведомства Александра Горового.
Он заявил, что принятый пять лет назад по линии МВД приказ отменен. Он также добавил, что "транспортная логистика и география нашей страны говорят о том, что это было ошибкой с нашей стороны — этот нормативный документ".
ТАСС добавляет, что разрешение касается остановки автобусов. По данным агентства, оно вновь выдано в связи с ростом числа нарушений, которые связаны с автобусными пассажирскими перевозками, и принятыми в связи с этим мерами.
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