Фейк о погибших под градом овцах массово разошелся среди жителей Барнаула и не только. Две картинки и видео рассылают в мессенджерах.
При этом в одном случае утверждается, что овцы погибли в Казахстане недалеко от Семипалатинска, в другом — льдинки с неба прекратили жизненный путь животных где-то в Егорьевском районе Алтайского края, в третьем — также на Алтае, но уже неизвестно, где конкретно отдали Богу душу братья наши меньшие.
Сами фотографии в сети появились давно. Так, мертвыми овцами ранее была проиллюстрирована новость о граде-убийце в Испании. Фотография с крупным шарообразным льдом на тарелке взята уже из другого источника.
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