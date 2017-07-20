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Алтайский край остается в лидерах по запасам зерна в Сибири

, ИА "Амител", Александр Шелягин
По этому показателю регион уступает в федеральном округе только Красноярскому краю

Фото: kvedomosti.com

Алтайский край удерживает за собой статус региона-зернохранилища, уступая во всем Сибирском федеральном округе в этом плане только Красноярскому краю.

Согласно данным Росстата, на 1 июля в нашем регионе в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 750,3 тыс. тонн зерна.

Во всей Сибири, да и в целом за Уралом больше зерна хранится только в Красноярском крае — 916,8 тыс. тонн.

Сопоставимые с Алтайским краем запасы зерна имеются в Новосибирской (705,5 тыс. тонн) и Омской (700,5 тыс. тонн) областях.

Относительно ситуации во всей стране в Росстате отмечают: "К началу июля 2017 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 15352 тыс.тонн зерна – на 1650 тыс. тонн (на 12,0%) больше, чем на 1 июля 2016 года".

В то же время отметим, что в начале текущего года запасы зерна в Алтайском крае были самыми большими в азиатской части России, но затем регион уступил лидерство Красноярскому краю.  

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.07.2017 08:47
- гость -

О чем новость? О том, что на Алтае в этом году у кого есть деньги на хлеб голодать не будет? Или что остались еще целые элеваторы? Или про что?

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